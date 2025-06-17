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Цілеспрямовано б'ють по цивільних: експерт попереджає про нові атаки РФ
Подібну тактику під час повітряних атак Москва застосовувала у Чечні та Сирії.
Вночі армія Російської Федерації під час атаки на Україну застосувала свою класичну тактику - залякування цивільного населення.
Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов в коментарі Radio NV.
“Те, що вони били по цивільних об’єктах – це цілеспрямовано. Вони зараз намагаються будь-яким чином зменшити підтримку армії, моральний дух. Аби українське суспільство було готове до будь-яких перемовин з будь-яким результатом. Лише для того, щоб ці удари припинилися", – висловився Жирохов.
З його слів, тактика росіян з примусом до переговорів не нова. Загарбники раніше використовували її під час війни у Чечні та Сирії.
"Тому, на жаль, такі удари будуть продовжуватися і надалі", - додав Жирохов.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі російська армія здійснила один із найбільш страшних ударів по Києву. Окупанти цілеспрямовано атакували будинки киян.
У Солом’янському районі було атаковано дві багатоповерхівки. В одній з них ракетним ударом зруйновано під’їзд. Під завалами шукають людей. Зокрема, рятувальники інформують про щонайменше п’ятьох зниклих безвісти.
Тим часом на Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку. За інформацією мерії, у Дарницькому районі загинуло троє людей.