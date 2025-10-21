Ціновий стрибок на овочі та фрукти: що найбільше здорожчало і здешевшало на ринку Києва

Ціни на овочі і фрукти у Києві різко змінилися на початку тижня / © Associated Press

На столичних ринках зафіксовано помітну цінову динаміку станом на початок тижня порівняно з минулою п’ятницею. Найбільші зміни відбулися в сегменті ягід, які стрімко подорожчали, тоді як в овочевому сегменті здешевшали сезонні види капусти та коренеплоди.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті гуртового ринку «Столичний».

Що відчутно зросло в ціні

Лідерами цінового зростання на початок нового тижня стали сезонні ягоди та окремі овочі. Малина подорожчала найбільше — її середня ціна злетіла майже втричі, з 650 до 1690 грн за кг.

Полуниця здорожчала на 125% — з 450 грн до понад 1000 грн за кг. Середня ціна лохини теж піднялася вдвічі — з 800 грн до 1600 грн за кг.

Серед овочів найбільше здорожчали баклажани (+40%) та кабачки (+28%). Зараз за кілограм цієї продукції продавці просять в середньому 84 та 77 гривень відповідно.

Також помітно зросли у ціні (на 16-20%) яблука, сливи, рожеві помідори та гострий перець.

Що стало доступнішим

Водночас не всі продукти на ринку демонстрували зростання. Значне падіння ціни зафіксовано на імпортні гранати, які здешевшали на третину — в середньому до 80 грн/кг, що зробило ці фрукти доступнішими для покупців.

У сегменті сезонних овочів відчутно здешевшали різні види капусти: ціна на синю капусту впала на 20%, а цвітна та білокачанна капуста здешевшали приблизно на 9%. Здешевлення торкнулося й коренеплодів:

редис втратив у ціні понад 14%, середня ціна 30 грн;

перець Білозірка — ціна впала на 12%, до 35 грн;

цибуля ріпчаста — знизилася у ціні на 11%, до 8 грн;

буряк — здешевшав на 10%, в середньому до 9 грн.

Без змін: стабільні ціни на інші продукти

Значна частина основного асортименту на ринку зберегла стабільність цін, не змінивши своєї вартості порівняно з кінцем минулого тижня. Зокрема, ціни на всі види грибів (печериці, білий гриб, гливи) та всю зелень (кріп, петрушка, кінза, шпинат) залишалися без цінових коливань. Серед базових овочів стабільність зберегли картопля, морква, часник та капуста броколі. У фруктовому сегменті незмінними залишились ціни на кавуни, Дині, а також імпортні банани та манго.

Нагадаємо, поки що ціни на картоплю в Україні тримаються стабільно, але з приходом холодів ситуація може змінитися. Експерти попереджають про можливий дефіцит.