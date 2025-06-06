Ціни на таксі у Києві злетіли до небес: після нічної атаки за поїздку просять 2 тисячі гривень

Ціни на таксі

Реклама

Через нічну атаку у Києві зросли різко ціни на таксі. Зокрема, серйозно постраждала ділянка між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» — внаслідок обстрілу були пошкоджені рейки та кабелі, що призвело до перебоїв у русі поїздів на червоній гілці метрополітену.

Повідомляє ТСН.

Цієї ночі 6 червня російські війська знову атакували Київ, завдавши ударів по інфраструктурі столиці. За попередніми даними, уламки збитих ракет чи дронів пошкодили критично важливі об’єкти на лівому березі міста.

Реклама

Кияни, які зранку намагаються дістатися на роботу, у лікарню чи на інші важливі справи, зіштовхнулися з транспортним колапсом. У столиці пошкоджені колії та кабелі між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна». Частина вулиць на Лівому березі перекрита рятувальниками та комунальниками, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Через це змінено маршрути тролейбусів, частину з них взагалі скасовано або скорочено.

На цьому тлі ціни на таксі стрімко зросли — кияни в соцмережах публікують скріншоти з додатків, де вартість поїздки навіть на невелику відстань може перевищувати 800–1000 гривень. Це викликало хвилю обурення, жартів і мемів: в мережі знову згадали «дядька з відомого мему» — водія таксі, який колись став героєм відео про шалені тарифи в період пікового навантаження.

Ціни на таксі зрозсли після нчної атаки по Києву. / © ТСН

У Києві частково не працює метро через атаку РФ. Потяги рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд.