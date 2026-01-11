У частини киян світло може не з’явитися довго: у ДТЕК пояснили причину

Відключення світла

У Києві частина мешканців може залишатися без електропостачання тривалий час через комбінацію атак, морозів та перевантаження мереж.

Як повідомляють у ДТЕК, станом на 17:00 зафіксовано понад 200 звернень про відсутність світла.

Компанія відзначає, що кожне звернення фіксується, і робиться все можливе, щоб відновити електропостачання.

“Нині задіяні всі доступні ресурси: 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом”, – заявили у компанії.

ДТЕК закликає мешканців не вмикати одночасно потужні прилади, а використовувати їх по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему.

“Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Світло тримається”, – додали в компанії.

Нагадаємо, після масованого удару РФ сотні тисяч мешканців Києві вже дві доби живуть повністю без електрики та опалення. За можливості киянам краще виїхати з міста. Наразі ситуація у столиці критична.

