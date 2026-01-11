- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 477
- Час на прочитання
- 1 хв
У частини киян світло може не з’явитися довго: у ДТЕК пояснили причину
У частини мешканців Києва відсутність електропостачання може затягнутися через наслідки атак, сильні морози та перевантаження мереж.
У Києві частина мешканців може залишатися без електропостачання тривалий час через комбінацію атак, морозів та перевантаження мереж.
Як повідомляють у ДТЕК, станом на 17:00 зафіксовано понад 200 звернень про відсутність світла.
Компанія відзначає, що кожне звернення фіксується, і робиться все можливе, щоб відновити електропостачання.
“Нині задіяні всі доступні ресурси: 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом”, – заявили у компанії.
ДТЕК закликає мешканців не вмикати одночасно потужні прилади, а використовувати їх по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему.
“Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Світло тримається”, – додали в компанії.
Нагадаємо, після масованого удару РФ сотні тисяч мешканців Києві вже дві доби живуть повністю без електрики та опалення. За можливості киянам краще виїхати з міста. Наразі ситуація у столиці критична.
Раніше ми писали, що в умовах нестабільної роботи енергосистеми та регулярних знеструмлень українці повинні з подвійною увагою ставитися до експлуатації домашніх електроприладів. Дізнайтесь, які три прості дії збережуть ваше майно та життя.