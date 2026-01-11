ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
1 хв

У частини киян світло може не з’явитися довго: у ДТЕК пояснили причину

У частини мешканців Києва відсутність електропостачання може затягнутися через наслідки атак, сильні морози та перевантаження мереж.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла

Відключення світла

У Києві частина мешканців може залишатися без електропостачання тривалий час через комбінацію атак, морозів та перевантаження мереж.

Як повідомляють у ДТЕК, станом на 17:00 зафіксовано понад 200 звернень про відсутність світла.

Компанія відзначає, що кожне звернення фіксується, і робиться все можливе, щоб відновити електропостачання.

“Нині задіяні всі доступні ресурси: 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом”, – заявили у компанії.

ДТЕК закликає мешканців не вмикати одночасно потужні прилади, а використовувати їх по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему.

“Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Світло тримається”, – додали в компанії.

Нагадаємо, після масованого удару РФ сотні тисяч мешканців Києві вже дві доби живуть повністю без електрики та опалення. За можливості киянам краще виїхати з міста. Наразі ситуація у столиці критична.

Раніше ми писали, що в умовах нестабільної роботи енергосистеми та регулярних знеструмлень українці повинні з подвійною увагою ставитися до експлуатації домашніх електроприладів. Дізнайтесь, які три прості дії збережуть ваше майно та життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
477
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie