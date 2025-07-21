У Києві чоловік влаштував стрілянину на честь перемоги Усика

Пістолет. / © Поліція Києва

Реклама

Поліцейські затримали 36-річного мешканця Дарницького району Києва за стрілянину на вулиці після перегляду спортивної трансляції.

За даними слідства, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння й емоційно відреагував на перемогу українського спортсмена.

У Києві чоловік відзначив спортивну перемогу стріляниною. / © Поліція Києва

Інцидент стався в альтанці поруч із будинком. Після завершення трансляції чоловік дістав травматичний пістолет і здійснив шість пострілів: чотири — в повітря, ще два — в дерево. Звуки стрілянини налякали місцевих мешканців, одна з жінок викликала поліцію.

Реклама

На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили зброю та гільзи, які направили на експертизу. Самого стрільця затримали в порядку ст. 298–2 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція передбачає до п’яти років обмеження волі. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Нагадаєм, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.