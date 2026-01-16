У Києві дозволили рух таксі вночі: Uklon та Bolt відновлюють цілодобову роботу

У Києві таксі працюватиме у комендантську годину / © Pexels

Київ адаптується до найважчої зими. Через надзвичайну ситуацію в енергетиці, люті морози та проблеми зі зв’язком, столична влада та сервіси перевезень пішли на безпрецедентний крок. Відтепер пересуватися містом на таксі можна цілодобово.

Про це повідомили служби таксі Uklon та Bolt.

Uklon: «Ми маємо бути поруч»

Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon повідомив, що розпочинає роботу вночі з 00:00 суботи, 17 січня.

Компанія посилається на публічний заклик президента та нові правила, які дозволяють перевезення в комендантську годину для критичних потреб.

«Сьогодні мешканці міст переживають безпрецедентні виклики… низька мінусова температура та постійні обстріли ворога. Щоб бути поруч з тими, хто цього потребує, ми не зупиняємо роботу», — прокоментував CEO Uklon Сергій Гришков.

У компанії наголосили, що мають успішний досвід такої роботи у Львові, тому гарантують, що поїздки будуть контрольованими та прозорими.

Bolt: поїздки лише за нагальної потреби

Сервіс Bolt також підтвердив відновлення роботи вночі за згодою з міською владою.

У компанії закликали киян використовувати цю можливість відповідально. Нічне таксі — це не розвага, а спосіб виживання.

Куди можна їхати вночі:

до «Пунктів незламності» та місць обігріву;

до локацій, де є світло та зв’язок;

до лікарень;

на залізничний вокзал;

для доставки ліків чи продуктів першої необхідності.

«Комендантська година — це насамперед про безпеку. Тому просимо вас використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби», — йдеться у повідомленні Bolt.

Викликати авто можна у звичному режимі через застосунки операторів. Ціни та наявність машин залежатимуть від попиту та безпекової ситуації.

Нагадаємо, Шмигаль пояснив нові правила комендантської години. На тлі послаблення обмежень щодо пересування у нічний час поліція посилить патрулювання вулиць.