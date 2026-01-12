У Києві екстрено вимикають світло: ДТЕК назвав райони

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

У частині Солом’янського та Святошинського районів Києва застосували екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

“Це вимушені кроки, щоб запобігти перевантаженю мереж та аваріям”, – зазначили у компанії.

Реклама

Компанія закликає мешканців слідкувати за оновленнями у її телеграм-каналі. За словами ДТЕК, у разі змін інформацію нададуть оперативно. Користувачам радять підписатися та поширювати повідомлення серед родичів і друзів, щоб усі були поінформовані.

Раніше повідомлялось, що “Укренерго” анонсувало посилення відключень електроенергії у всіх областях України на завтра, 13 січня. Дізнайтесь, де і коли не буде електрики.