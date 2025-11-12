У Києві горіло кафе: ДСНС повідомила подробиці

На Севастопольській площі виникла пожежа у кафе

У Києві на Севастопольській площі сталося займання у закладі громадського харчування, розташованому на першому поверсі будівлі. Пожежу було оперативно ліквідовано.

Про це ТСН.ua повідомили у ДСНС Києва.

За інформацією столичних рятувальників, вогонь спалахнув у приміщенні закладу на Севастопольській площі. Площа займання була незначною. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

«Вогонь спалахнув на площі 7 квадратних метрах на першому поверсі приміщення. Пожежу вже ліквідовано, без потерпілих», — зазначили у ДСНС.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, минулого місяця у Києві спалахнула велика пожежа у житловому будинку на Печерську. Рятувальники ДСНС не могли приборкати полум’я понад 12 годин.