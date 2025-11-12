- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві горіло кафе: ДСНС повідомила подробиці
У столиці на першому поверсі будівлі на Севастопольській площі виникла пожежа, але займання було швидко ліквідовано.
У Києві на Севастопольській площі сталося займання у закладі громадського харчування, розташованому на першому поверсі будівлі. Пожежу було оперативно ліквідовано.
Про це ТСН.ua повідомили у ДСНС Києва.
За інформацією столичних рятувальників, вогонь спалахнув у приміщенні закладу на Севастопольській площі. Площа займання була незначною. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
«Вогонь спалахнув на площі 7 квадратних метрах на першому поверсі приміщення. Пожежу вже ліквідовано, без потерпілих», — зазначили у ДСНС.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
Нагадаємо, минулого місяця у Києві спалахнула велика пожежа у житловому будинку на Печерську. Рятувальники ДСНС не могли приборкати полум’я понад 12 годин.