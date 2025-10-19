ТСН у соціальних мережах

У Києві горить багатоповерхівка: задимлення у багатоповерхівці змусило мешканців евакуюватись

У Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. Мешканців швидко евакуювали.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Пожежа в Голосіївському районі Києва

Пожежа в Голосіївському районі Києва / © ТСН

У Голосіївському районі Києва сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

Пожежа в Голосіївському районі Києва / © ТСН

Пожежа в Голосіївському районі Києва / © ТСН

Мешканцям довелося терміново залишити оселі через сильне задимлення, яке швидко поширилося сходовою клітиною.

На місці працюють рятувальні бригади, однак станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих не надходило. Причини виникнення пожежі також поки невідомі.

Пожежа в Голосіївському районі Києва.

Пожежа в Голосіївському районі Києва.

Служби продовжують ліквідовувати загоряння та перевіряють будинок на наявність небезпечних факторів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок вибуху у Святошинському районі Києва одна людина загинула, а ще одну з пораненнями госпіталізовано.

