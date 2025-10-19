У Києві горить багатоповерхівка: задимлення у багатоповерхівці змусило мешканців евакуюватись

Пожежа в Голосіївському районі Києва / © ТСН

У Голосіївському районі Києва сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

Мешканцям довелося терміново залишити оселі через сильне задимлення, яке швидко поширилося сходовою клітиною.

На місці працюють рятувальні бригади, однак станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих не надходило. Причини виникнення пожежі також поки невідомі.

Служби продовжують ліквідовувати загоряння та перевіряють будинок на наявність небезпечних факторів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок вибуху у Святошинському районі Києва одна людина загинула, а ще одну з пораненнями госпіталізовано.