У Києві горить багатоповерхівка: задимлення у багатоповерхівці змусило мешканців евакуюватись
У Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. Мешканців швидко евакуювали.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.
Мешканцям довелося терміново залишити оселі через сильне задимлення, яке швидко поширилося сходовою клітиною.
На місці працюють рятувальні бригади, однак станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих не надходило. Причини виникнення пожежі також поки невідомі.
Служби продовжують ліквідовувати загоряння та перевіряють будинок на наявність небезпечних факторів.
