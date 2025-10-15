У Києві молодик поранив перехожого ножем через сигарету — деталі

Обох госпіталізували / © Національна поліція Києва

Реклама

У Києві 22-річний чоловік поранив перехожого ножем через те, що той відмовився дати йому сигарету.

Про це повідомляє канал “Оперативний ЗСУ”.

За даними правоохоронців, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння та спровокував конфлікт на вулиці. Він вдарив незнайомця гострим предметом у щоку. Після цього нападник намагався втекти, але під час втечі зламав ногу.

Реклама

Обидва постраждалі були госпіталізовані. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за статтею “хуліганство”. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.