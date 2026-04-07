У Києві можуть підвищити вартість проїзду: деталі від Кличка

У Києві готуються до можливого підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Міський голова Віталій Кличко доручив відповідним департаментам підготувати економічні розрахунки для перегляду вартості.

«За зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів», — зазначив Кличко.

Наразі вартість проїзду в Києві не переглядалася з 2018 року і залишається однією з найнижчих в Україні. Водночас за цей час значно зросли витрати на пальне, електроенергію, матеріали та логістику.

Кличко наголосив, що міський транспорт є дотаційним — лише цього року на його підтримку передбачено близько 12 млрд грн з бюджету. Додатковим навантаженням є те, що держава не компенсує у повному обсязі витрати за перевезення пільгових пасажирів, через що місто щороку витрачає сотні мільйонів гривень власних коштів.

Очікується, що зменшення дотацій на транспорт дозволить частково спрямувати ресурси на інші потреби міста, зокрема підготовку до наступного опалювального сезону.

Наразі остаточне рішення щодо підвищення тарифів не ухвалене — спершу мають підготувати відповідні економічні обґрунтування.

