У Києві на пошті вибухнула посилка — поліція
У Києві під час огляду посилки у сортувальному центрі одного з поштових операторів стався вибух. Пʼятеро людей отримали поранення.
У Києві в одному з поштових відділень “Укрпошти” стався вибух під час огляду посилки.
За інформацією Національної поліції, інцидент трапився у сортувальному центрі одного з поштових операторів.
Внаслідок вибуху постраждали пʼятеро працівників, їм надають медичну допомогу на місці події.
Наразі на території поштового відділення працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та характер вибухового пристрою.
За словами Кличка, медики госпіталізували вже пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень “Укрпошти”.
