У Києві на пошті вибухнула посилка — поліція

У відділенні “Укрпошти” стався вибух / © ТСН

У Києві в одному з поштових відділень “Укрпошти” стався вибух під час огляду посилки.

За інформацією Національної поліції, інцидент трапився у сортувальному центрі одного з поштових операторів.

Внаслідок вибуху постраждали пʼятеро працівників, їм надають медичну допомогу на місці події.

Наразі на території поштового відділення працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та характер вибухового пристрою.

За словами Кличка, медики госпіталізували вже пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень “Укрпошти”.

