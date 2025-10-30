ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
1496
Час на прочитання
1 хв

У Києві на пошті вибухнула посилка — поліція

У Києві під час огляду посилки у сортувальному центрі одного з поштових операторів стався вибух. Пʼятеро людей отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У відділенні “Укрпошти” стався вибух

У відділенні “Укрпошти” стався вибух / © ТСН

У Києві в одному з поштових відділень “Укрпошти” стався вибух під час огляду посилки.

За інформацією Національної поліції, інцидент трапився у сортувальному центрі одного з поштових операторів.

Внаслідок вибуху постраждали пʼятеро працівників, їм надають медичну допомогу на місці події.

Наразі на території поштового відділення працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та характер вибухового пристрою.

За словами Кличка, медики госпіталізували вже пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень “Укрпошти”.

Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував пожежу, аби привернути увагу сусідів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1496
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie