Легковик на великій швидкості врізався у вантажівку / © www.facebook.com/Національна поліція України

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На проспекті Червоної Калини у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Легковик на великій швидкості врізався у вантажівку. Деталі аварії та інформація про постраждалих уточнюються.

Про це повідомили в поліції Києва.

«Поліція Києва встановлює обставини ДТП за участі легковика та вантажівки на проспекті Червоної Калини», — йдеться у повідомленні.



За попередніми даними правоохоронців, водій легкового автомобіля Audi з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, якою рухалась вантажівка. Уникнути зітнення виявилось неможливим.

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Попри масштабне пошкодження автівки, водій вижив, але отримав травми. Про важкість його стану наразі інформації немає. Відомо, що його госпіталізували.



На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.

© www.facebook.com/Національна поліція України

ДТП у Києві — останні новини

Вчора, 5 червня в столиці сталася ще одна резонансна аварія — водій Mercedes-Benz C300 на Чоколівському бульварі не впорався з керуванням і протаранив людей у підземному переході. Четверо загинули на місці: двоє дільничних офіцерів поліції, місцева жителька та 12-річний хлопчик. Ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. Водієві, 49-річному киянину, повідомили про підозру — йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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