У Києві — нові вибухи: "прилетіло" просто про проїжджій частині — перші деталі

У Києві БпЛА впав на дорогу / © ДСНС

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У Шевченківському районі Києва вдень 12 листопада уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину дороги, після чого виникла пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Дата публікації 13:55, 12.11.26 Кількість переглядів 2 У Києві БпЛА впав на дорогу - загорілися авто та автобус

За попередньою інформацією, вогонь також міг охопити автобус.

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За даними ДСНС, вогонь охопив площу близько 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували.

Внаслідок атаки пошкоджено пасажирський автобус. Також відомо про одного постраждалого.

Дата публікації 14:00, 12.11.26 Ворожий дрон був нашпигований шрапнеллю

«У Шевченківському районі, внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто. Та, за попередньою інформацією, автобуса», — повідомив мер.

Рятувальники закликали киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.

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Атака по Україні — останні новини

Сьогодні, 12 листопада, росіяни влучили дроном у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва. Сталося загоряння з третього по шостий поверхи, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Війська Росії вночі у четвер, 12 листопада, атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон та 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т та імітаторами Пародія. Внаслідок атаки є влучання на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків — на 18 локаціях.

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