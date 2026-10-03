У Києві — нові вибухи, "прилетіло" в будинок: вирує пожежа

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. На місце прямують екстрені служби.

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Раніше повідомлялось, що у Києві 3 жовтня знову пролунали вибухи. Нову серію було чутно близько 22.30. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку столиці.

Крім того, в оолонському районі Києва після падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхового будинку. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає.

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