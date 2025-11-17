ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: загроза балістичних ударів

Мешканців закликають негайно пройти до укриття цивільного захисту.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та кількох регіонах України оголошено підвищену тривогу через можливу загрозу балістичних ударів.

Про це повідомляють у Повітряних Силах України.

Мешканців закликають негайно пройти до укриття цивільного захисту та стежити за оновленнями через офіційні канали місцевої влади.

Нагадаємо, у Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie