У Києві оголошена повітряна тривога: загроза балістичних ударів

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та кількох регіонах України оголошено підвищену тривогу через можливу загрозу балістичних ударів.

Про це повідомляють у Повітряних Силах України.

Мешканців закликають негайно пройти до укриття цивільного захисту та стежити за оновленнями через офіційні канали місцевої влади.

Нагадаємо, у Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.