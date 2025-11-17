- Дата публікації
У Києві оголошена повітряна тривога: загроза балістичних ударів
Мешканців закликають негайно пройти до укриття цивільного захисту.
У Києві та кількох регіонах України оголошено підвищену тривогу через можливу загрозу балістичних ударів.
Про це повідомляють у Повітряних Силах України.
Мешканців закликають негайно пройти до укриття цивільного захисту та стежити за оновленнями через офіційні канали місцевої влади.
Нагадаємо, у Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.