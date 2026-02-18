У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу: чи є загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Сьогодні, 18 лютого, у столиці України оголошено повітряну тривогу. Жителів закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Повітряна тривога оголошена також у низці областей через загрозу балістики.

Усіх громадян просять не панікувати, слідкувати за офіційними повідомленнями та уникати перебування на відкритих територіях.

Місцеві служби цивільного захисту та правоохоронні органи переведені на посилений режим роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 17 лютого російські війська здійснили атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Обстріл вівся кількома групами дронів, які були націлені на енергетичні підстанції та житлові квартали міста.