У Києві оголошено повітряну тривогу: яка небезпека

Дрони РФ над Києвом

У столиці України щойно оголошено повітряну тривогу через російські ударні дрони.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні КМДА.

За повідомленням Повітряних Сил України, в районі Києва фіксуються ворожі БпЛА.

Влада та служби цивільного захисту закликають усіх громадян негайно прямувати до найближчих укриттів. Мешканців Києва просять не ігнорувати сигнали про небезпеку, залишатися в укриттях до офіційного відбою та стежити за повідомленнями місцевої влади й Повітряних сил.

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО показала унікальний результат. Те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі, напевно, жодне місто у світі не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей.