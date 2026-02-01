- Дата публікації
У Києві оголошено повітряну тривогу: яка загроза
Через загрозу удару безпілотникам мешканцям Києва слід перебувати в укриттях.
У Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза ворожого БПЛА.
Про це повідомляє КМВА.
Як зазначили у відомстві, повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих дронів для столиці.
«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.
Раніше, 28 січня, армія РФ запустила по Україні безпілотники. Вони рухалися зі сходу та півночі:
БпЛА на Харківщині — напрямок Чугуїв/Печеніги
БпЛА з Сумщини — курсом на Харківщину
БпЛА з Сумщини — курсом на Чернігівщину, Прилуцький район.
Також стало відомо, що під час повітряної тривоги куля влучила у школу. На щастя, минулося без постраждалих. Фахівці наголошують: під час повітряної тривоги та роботи мобільних вогневих груп перебування на вулиці або біля вікон є надзвичайно небезпечним, тож варто одразу прямувати до укриттів.