У Києві оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Через загрозу удару безпілотникам мешканцям Києва слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Тривога

Тривога / © ТСН

У Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза ворожого БПЛА.

Про це повідомляє КМВА.

Як зазначили у відомстві, повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих дронів для столиці.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

Раніше, 28 січня, армія РФ запустила по Україні безпілотники. Вони рухалися зі сходу та півночі:

  • БпЛА на Харківщині — напрямок Чугуїв/Печеніги

  • БпЛА з Сумщини — курсом на Харківщину

  • БпЛА з Сумщини — курсом на Чернігівщину, Прилуцький район.

Також стало відомо, що під час повітряної тривоги куля влучила у школу. На щастя, минулося без постраждалих. Фахівці наголошують: під час повітряної тривоги та роботи мобільних вогневих груп перебування на вулиці або біля вікон є надзвичайно небезпечним, тож варто одразу прямувати до укриттів.

