ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголосили повітряну тривогу: чи є загроза

Жителів столиці просять негайно перейти до укриттів, дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві пролунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики.

Влада закликає жителів та гостей Києва негайно пройти до укриттів і перебувати там до офіційного сигналу про відбій.

У разі перебування на вулиці необхідно швидко перейти до найближчого укриття або безпечного місця. Якщо це неможливо — слід дотримуватися правила “двох стін” та триматися подалі від вікон.

Мешканців просять зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
507
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie