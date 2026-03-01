- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 507
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголосили повітряну тривогу: чи є загроза
Жителів столиці просять негайно перейти до укриттів, дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації.
У Києві пролунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики.
Влада закликає жителів та гостей Києва негайно пройти до укриттів і перебувати там до офіційного сигналу про відбій.
У разі перебування на вулиці необхідно швидко перейти до найближчого укриття або безпечного місця. Якщо це неможливо — слід дотримуватися правила “двох стін” та триматися подалі від вікон.
Мешканців просять зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію.
Нагадаємо, в ніч проти 1 березня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed.