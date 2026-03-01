У Києві оголосили повітряну тривогу: чи є загроза

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві пролунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики.

Влада закликає жителів та гостей Києва негайно пройти до укриттів і перебувати там до офіційного сигналу про відбій.

У разі перебування на вулиці необхідно швидко перейти до найближчого укриття або безпечного місця. Якщо це неможливо — слід дотримуватися правила “двох стін” та триматися подалі від вікон.

Мешканців просять зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed.