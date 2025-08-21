У Києві планують дозволити нічні перевезення під час комендантської години: як це працюватиме

Таксі / © pixabay.com

Компанії Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією узаконити нічні перевезення для мешканців міста, які мають об’єктивну потребу пересуватися під час комендантської години. У своєму спільному листі сервіси зазначили, що технічно готові організувати прозору систему перевезень у найкоротші терміни з урахуванням безпеки пасажирів і водіїв, а також із дотриманням норм щодо захисту персональних даних.

Про це повідомляє “24 Канал”.

За словами компаній, легалізація нічних поїздок дозволить зменшити “тіньовий” ринок, створити контрольовані умови для пасажирів і водіїв та сприяти збільшенню податкових надходжень до бюджету.

“Ми готові запровадити сучасні стандарти контролю та перевірки водіїв, щоб кожна поїздка була максимально безпечною, комфортною та передбачуваною”, – йдеться у зверненні.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили отримання листа від сервісів таксі. Керівник КМВА Тимур Ткаченко підкреслив, що безпека столиці залишається першочерговим пріоритетом. Він наголосив, що будь-які спроби організувати нічні перевезення через “сірі схеми”, нелегальні перепустки або чорний ринок будуть жорстко припинені.

Ткаченко додав, що КМВА активно працює разом із силовими структурами над створенням чіткої і прозорої системи перевезень у нічний час.

“Якщо нічні поїздки будуть дозволені, вони відбуватимуться лише у законний спосіб, під суворим контролем та з відповідальністю всіх учасників. У Києві не буде хаосу – у Києві буде порядок”, – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше журналісти викрили нелегальний бізнес таксі у Києві, який працює під час комендантської години. У рамках розслідування було встановлено, хто перевозить киян уночі та за якими схемами це відбувається. У матеріалі міститься прихована зйомка, де розслідувачка розпитала водія про пересування містом під час комендантської. Для цього використовувалася табличка “преса”, яку можна придбати через відповідні канали.

Також в Україні планується запровадження відповідальності за порушення комендантської години. Йдеться про можливі штрафи, хоча їх розмір поки не озвучено, а також про надання поліції повноважень для затримання порушників.