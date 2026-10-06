У Києві починаються стабілізаційні відключення світла: де дивитися графік

Відключення світла в Києві / © Associated Press

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У Києві сьогодні запроваджують стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відповідну команду надав НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

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Кияни можуть перевірити свій графік відключень у чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті або в застосунку «Київ Цифровий».

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Також інформація про час відключення за конкретною адресою доступна на сайті YASNO та у застосунку YASNO Mobile.

Мешканцям столиці радять заздалегідь перевірити свою чергу та час можливого знеструмлення, оскільки відключення відбуватимуться відповідно до стабілізаційних графіків.

Раніше в Києві вже фіксували перебої з електропостачанням у різних районах столиці. У частині міста світло зникало повністю, в інших районах повідомляли про стрибки напруги.

Відключення запроваджують і в інших регіонах

Нагадаємо, «Укренерго» повідомили, що 6 жовтня погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть у частині регіонів України. Обмеження мають діяти з 15:00 до кінця доби.

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Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури після російських обстрілів та необхідність уникнути перевантаження обладнання. Для промисловості вводитимуть графіки обмеження потужності, а для населення — погодинні відключення обсягом до однієї черги.

Станом на ранок нові знеструмлення вже фіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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