У Києві проблеми з водою після атаки РФ: Кличко назвав причину

Вода / © pexels.com

Реклама

У Києві в окремих районах знизився тиск води, а подекуди водопостачання могло тимчасово зникнути через чергову атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що вплинуло на роботу системи водопостачання.

Реклама

«Тиск води в системі на правому та лівому берегах — понижений», — зазначив Кличко.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків пошкодження та відновленням стабільної роботи системи.

Атаки на енергетику Києва та ризики на зиму

Раніше після російської атаки у Києві вже фіксували перебої зі світлом і водою в кількох районах. У ДТЕК повідомляли про аварійні відключення в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів після атаки безпілотника.

На тлі регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі військовий аналітик і очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут радив киянам заздалегідь продумати запасні варіанти на зиму.

Реклама

За його словами, наслідки можливих атак можуть суттєво відрізнятися залежно від району, житлового комплексу та систем конкретного будинку. Частина будинків може зберігати світло, воду й тепло, тоді як в інших районах можливі значно серйозніші перебої з базовими комунальними послугами.

Чмут наголошував, що найкритичнішою ситуація стає у разі одночасної відсутності тепла, водопостачання та каналізації. Водночас, за його оцінкою, повного паралічу всього Києва очікувати не варто, однак окремі житлові масиви можуть опинитися у складнішому становищі.

Новини партнерів