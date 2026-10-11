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У Києві проблеми з водою після атаки РФ: Кличко назвав причину
За словами Віталія Кличка, пошкоджено високовольтну лінію електропередач, через що в системі знизився тиск.
У Києві в окремих районах знизився тиск води, а подекуди водопостачання могло тимчасово зникнути через чергову атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що вплинуло на роботу системи водопостачання.
«Тиск води в системі на правому та лівому берегах — понижений», — зазначив Кличко.
Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків пошкодження та відновленням стабільної роботи системи.
Атаки на енергетику Києва та ризики на зиму
Раніше після російської атаки у Києві вже фіксували перебої зі світлом і водою в кількох районах. У ДТЕК повідомляли про аварійні відключення в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів після атаки безпілотника.
На тлі регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі військовий аналітик і очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут радив киянам заздалегідь продумати запасні варіанти на зиму.
За його словами, наслідки можливих атак можуть суттєво відрізнятися залежно від району, житлового комплексу та систем конкретного будинку. Частина будинків може зберігати світло, воду й тепло, тоді як в інших районах можливі значно серйозніші перебої з базовими комунальними послугами.
Чмут наголошував, що найкритичнішою ситуація стає у разі одночасної відсутності тепла, водопостачання та каналізації. Водночас, за його оцінкою, повного паралічу всього Києва очікувати не варто, однак окремі житлові масиви можуть опинитися у складнішому становищі.