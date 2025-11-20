У Києві пролунав вибух та спалахнула пожежа: що сталося

Поліція підтвердила факт вибуху на Кудрявському узвозі / © із соцмереж

У центрі Києва у четвер, 20 листопада, стався вибух. У Мережі пишуть, що у квартирі на Кудрявському узвозі вибухнув екофло або генератор. Вибуховою хвилею вирвало віконні рами з квартири, а від падіння уламків постраждали припарковані автівки.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що вибух стався у квартирі на четвертому поверсі.

«Поліцейські працюють на місці. Наразі офіційно не має підтвердження що саме стало причиною вибуху. Ця інформація з’ясовується. Ніхто з людей від вибуху не постраждав. Мешканці були у цей час на роботі, вони орендували квартиру. На місці спалахнула пожежа, займання вже локалізовано», — повідомили у поліції Києва.

Вибух на Кудрявському узвозі / © Telegram / Київ Info

Внаслідок вибуху на Кудрявському узвозі пошкоджено автомобіль / © Telegram / Київ Info

Там додають, що біля будинку постраждав лише один автомобіль. На місці ще працюють рятувальники, через гасіння пожежі на четвертому поверсі могли постраждати квартири на нижніх поверхах.

Нагадаємо, за словами очевидців, на Кудрявському узвозі у Шевченківському районі столиці, спочатку був вибух, а потім спалахнула пожежа в одній з багатоповерхівок. Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва врятовано двох людей, зокрема дитину.