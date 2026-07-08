У Києві російськими ракетами знищено склад відомої американської компанії: що відомо про наслідки

Знищений склад Philip Morris / © Генеральна прокуратура України

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Унаслідок чергової російської повітряної атаки на українську столицю було повністю зруйновано складські приміщення великої міжнародної тютюнової компанії Philip Morris. Цей цілеспрямований удар став уже четвертим фактом пошкодження майна цієї компанії від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила комунікаційниця компанії Вікторія Ілінська у середу, 8 липня.

Наслідки атаки

В компанії Philip Morris International Україна підтвердили факт серйозних руйнувань столичного логістичного комплексу внаслідок ворожого обстрілу. Наразі спеціальні служби продовжують працювати на місці події, ліквідовуючи наслідки влучання, тоді як керівництво підприємства займається детальною оцінкою завданих матеріальних збитків.

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Водночас у цій критичній ситуації вдалося зберегти життя всіх співробітників. За словами представниці компанії, під час оголошення повітряної тривоги всі працівники дотрималися встановлених протоколів безпеки та своєчасно спустилися до укриття, що і допомогло уникнути трагедії.

«Дякуємо нашим співробітникам за чітке дотримання правил безпеки, а всім службам, які працюють на місці події, за професіоналізм і допомогу», — наголосила Вікторія Ілінська.

Логістичні зміни

Усвідомлюючи постійні ризики роботи в умовах повномасштабної війни, керівництво американського бренду завчасно розробило план диверсифікації своєї логістичної мережі на території нашої держави. Саме ця стратегічна підготовка дозволила уникнути колапсу після фізичного знищення одного з ключових складів у Києві. Наразі фахівці оперативно переналаштовують усі ланцюги постачання, щоб уникнути будь-яких перебоїв із наданням продукції дистриб’юторам та кінцевим клієнтам.

Попри чергові масштабні збитки, спричинені збройною агресією Російської Федерації, підприємство не планує згортати свою діяльність на українському ринку. Міжнародна корпорація офіційно запевнила, що залишається надійним економічним партнером та продовжуватиме в повному обсязі виконувати всі взяті на себе зобов’язання перед державним бюджетом, українськими партнерами та підрядниками.

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Нагадаємо, Росія знову атакувала Київ 8 липня. У Деснянському районі столиці ворожий дрон влучив у 25-поверхівку.

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