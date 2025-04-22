У Києві розслідують замах на вбивство: чоловіка поранено вогнепальною зброєю

У Києві розслідують замах на вбивство. / © Поліція Києва

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Сьогодні, 22 квітня, близько 08:50 ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

На місце події оперативно прибули керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, слідчо-оперативна група, кінологи та медики. Пораненого чоловіка було негайно госпіталізовано, де йому надається необхідна медична допомога.

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Наразі поліція Києва проводить комплекс слідчих дій для встановлення обставин інциденту та розшуку осіб, які можуть бути причетні до злочину.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці затримали чотирьох підлітків, які жорстоко напали на військовослужбовця у Гідропарку. Інцидент стався 18 квітня — група юнаків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та била його ногами.