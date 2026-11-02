У Києві скасували екстрені відключення світла: які графіки діятимуть тепер

Київ (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до погодинних графіків. Тепер мешканці столиці знову можуть орієнтуватися на запланований розклад відключень.

Про це 2 листопада повідомили в ДТЕК.

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«Київ: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано», — йдеться в повідомленні компанії.

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Актуальний графік відключень за своєю адресою кияни можуть перевірити на офіційних ресурсах ДТЕК.

Київщину накрили перебої зі світлом і водою

Нагадаємо, 2 листопада у Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак.

Зокрема, у Білій Церкві через влучання російського безпілотника в інфраструктурний об'єкт тимчасово припинили водопостачання. Місцева влада закликала жителів зробити запаси води, поки тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Чому в Києві виникли тривалі відключення

Раніше народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк пояснив, що через інтенсивні російські атаки та часті повітряні тривоги енергетики не завжди можуть своєчасно ремонтувати пошкоджені підстанції.

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За його словами, іноді перерви між тривогами становлять лише 40 хвилин. Цього часу недостатньо, щоб ремонтні бригади безпечно дісталися до об'єктів і виконали необхідні роботи. Нагорняк наголосив, що для стабілізації електропостачання столиці необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема захист від російських реактивних дронів.

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