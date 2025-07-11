У Києві спалах отруєння дітей через воду в озері: що відомо

Отруєння дітей на озері у Києві, чи було воно насправді

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У Києві спалах отруєння серед дітей, які купалися на озері Вербному. Такі повідомлення ширяться Мережею і дуже лякають містян.

Повідомляється, що масове отруєння дітей сталося через стан води у озері Вербному, а діти підхопили кишкову паличку.

«Вони (діти) пірнають и ковтають воду, виявлено вже 6 випадків за останні 2 дні. У дітей біль у животі, блювота та в деяких випадках рани у ротовій порожнині», — пише телеграм-канал Життя ОБОЛОНЬ Київ.

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Як запевнив ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, станом на сьогодні термінових повідомлень про отруєння пов’язаних з купанням чи вживання води з озера Вербного їм не надходило.

«При моніторингу дослідження води в озері Вербному від 7 липня, який ми останній раз відбирали, по мікробіологічним показникам вода у ньому відповідала діючим нормам. Тобто інформація про отруєння дітей не відповідає дійсності», — розповів ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ».

Раніше ми повідомляли, що у Києві триває посилений контроль якості води на міських пляжах, попри те, що офіційно купальний сезон через воєнний стан не відкритий.

Дата публікації 13:15, 19.05.25 Кількість переглядів 17 У Києві готуються до літа: прибирають пляжі та чистять Дніпро