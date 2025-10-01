У Києві співробітник СБУ збирав інформацію про керівницю одного з українських медіа — подробиці

Служба безпеки України / © twitter/СБУ

Реклама

Працівник Служби безпеки України приходив до помешкання виконавчої директорки впливового англомовного видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко у Києві.

Про це пише Радіо Свобода.

Журналісти проєкту "Схеми" ідентифікували чоловіка, який показував сусідам фотографію керівниці ЗМІ та збирав про неї інформацію. У самій СБУ підтвердили, що чоловік їхній співробітник, але категорично заперечили будь-який зв'язок візиту з журналісткою чи її виданням, стверджуючи, що він розслідував іншу, непов'язану справу.

Реклама

Інцидент стався 29 вересня. Головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко оприлюднила скріншоти з камер спостереження, на яких був зафіксований чоловік. Вона повідомила, що він "намагався опитувати сусідів", показував фото Дарини Шевченко, а також фотографував двері під’їзду та спільні двері на поверсі.

Олександр / © Служба безпеки України

Редакція видання публічно звернулася по допомогу в ідентифікації "допитливого молодика".

Підпис у контактах. / © "Схеми"

Журналісти "Схем" встановили, що візитером є Олександр Г., 2000 року народження. Крім того, за допомогою сервісів перевірки номерів, вони знайшли тег "СБУ Олександр", під яким його номер телефона підписаний в інших абонентів.

Пояснення СБУ та несподівана деталь

"Схеми" звернулися до СБУ, де підтвердили, що чоловік є їхнім співробітником. Водночас, спецслужба спростувала будь-який тиск на журналістку:

Реклама

“Співробітники Служби безпеки України не збирали жодної інформації щодо виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи”, — заявили у пресслужбі СБУ, додавши, що жодним чином це не пов’язано з діяльністю ЗМІ.

Проте джерела у правоохоронних органах повідомили "Схемам" несподівану деталь: фігурант кримінального провадження, якого нібито шукала СБУ, є колишнім власником квартири, де зараз проживає Дарина Шевченко.

Зараз очікується подальший розвиток розслідування, призначеного для з'ясування обставин цього інциденту.

Нагадаємо, в Угорщині заборонили tsn.ua та ще 11 українських новинних видань.