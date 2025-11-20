ТСН у соціальних мережах

У Києві тимчасово закриють один із виходів з метро: в чому причина

У зв’язку з проведенням державних заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи в Києві обмежать роботу одного з виходів зі станції метро «Хрещатик».

Ірина Ігнатова
Станція метро Хрещатик

На станції метро «Хрещатик» тимчасово закриють один із виходів

У п’ятницю, 21 листопада, в Києві на станції метро «Хрещатик» тимчасово обмежать роботу одного з виходів. Зміни в роботі пов’язані з проведенням державних заходів з нагоди святкування Дня Гідності та Свободи, що потребує тимчасового закриття частини вестибюлів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Обмеження роботи

Зміни в роботі Київського метрополітену стосуватимуться лише одного виходу на станції «Хрещатик», який веде до центральної частини міста.

Тимчасове обмеження роботи вестибюля №3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні) триватиме від 05:37 до 11:00 у п’ятницю, 21 листопада.

Режим роботи інших виходів та пересадки

Водночас пасажири зможуть безперешкодно скористатися іншими виходами, а також пересадковим вузлом.

Вестибюлі №1 і №2 станції «Хрещатик», а також пересадковий вузол на станцію «Майдан Незалежності» працюватимуть у звичайному режимі. У КМДА закликали пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати свої маршрути.

«У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід», — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, в Києві помітили проблему з назвою станції метро. Мармурове облицювання станції могло впасти на пасажирів.

