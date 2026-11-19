Готують відновлення руху Південним і Північним мостами / © Associated Press

Реклама

У Києві готують відновлення руху Південним і Північним мостами, але точних термінів наразі немає. Комунальники вже обстежили пошкоджені споруди та розробляють план ремонту.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в коментарі для «Київ24».

Реклама

Він наголосив, що головне завдання — якнайшвидше відновити сполучення між лівим і правим берегами для автомобілів, громадського транспорту та метро.

Реклама

«Спочатку зробили обстеження споруд, наскільки великі пошкодження, тому що якщо ми запускаємо транспорт по мостах, насамперед повинна бути безпека. Споруда повинна витримувати навантаження. Зараз робимо план, щоб максимально швидко усунути пошкодження і запустити повноцінний рух», — пояснив Кличко.

За його словами, терміни залежать від складності пошкоджень, адже перед відкриттям руху необхідно переконатися в безпеці мостів. Комунальники працюють вдень і вночі, щоб максимально швидко усунути проблему сполучення між правим та лівим берегами.

Рух мостами в Києві — головне

У Києві частково відновили рух Південним і Північним мостами. Зокрема, на Південному мості регульованим інтервалом дозволено проїзд автомобілів масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Водночас рух із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст. Проїзд дозволений лише громадському та спеціальному транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках. Для легкових автомобілів і транзитних вантажівок рух заборонений.

Реклама

На мосту Патона запроваджено реверсивний рух за графіком. На Подільському мостовому переході приблизно через 15 хвилин після початку повітряної тривоги тимчасово обмежують рух із лівого берега на правий. Дарницький міст і міст Метро працюють без обмежень.

В Україні розпочинають підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Уряд уже обговорив технологічні рішення з американською компанією Robbins, яка спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні. Наступним етапом мають стати визначення маршруту, геологічні дослідження і розрахунок вартості будівництва.

Також у Києві почали будувати понтонні переправи через Дніпро, які мають забезпечити мінімальний транзит транспорту та проїзд ключових автомобілів у разі критичного пошкодження чи руйнування мостів. Завершити ці роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

Новини партнерів