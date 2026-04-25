У Києві водій втопив джип у Дніпрі: що відомо (відео)

Автомобіль майже наполовину пішов під воду поруч з берегом річки.

Олександр Марущак
Джип втопився у Дніпрі в районі Оболоні / © скриншот з відео

В Києві у суботу, 25 квітня, водій джипа фактично втопив свій автомобіль у Дніпрі. У Мережі публікують кадри, на яких видно джип, наполовину занурений у воду поруч з берегом Дніпра.

Повідомляють, що такий випадок трапився на Оболоні. Ймовірно, що автовласник намагався проїхатися поруч з водою і не розрахував власні навички, стан берегової лінії та потужність автівки. Результат — автівка пірнула в воду і майже втопилася.

У патрульній поліції Києва ТСН.ua повідомили, що на лінію 102 кияни щодо цього інциденту не зверталися.

«Немає на 102 такого виклику», — запевнили у патрульній поліції Києва.

Ймовірно, що власник намагається врятувати автомобіль самотужки.

Нагадаємо, у Києві працівники «Київтеплоенерго» залишили розриту ділянку без огорожі. Дівчина провалилася у розриту комунальниками яму і отримала серйозну травму.

