У Києві водій втопив джип у Дніпрі: що відомо (відео)

Джип втопився у Дніпрі в районі Оболоні / © скриншот з відео

Реклама

В Києві у суботу, 25 квітня, водій джипа фактично втопив свій автомобіль у Дніпрі. У Мережі публікують кадри, на яких видно джип, наполовину занурений у воду поруч з берегом Дніпра.

Повідомляють, що такий випадок трапився на Оболоні. Ймовірно, що автовласник намагався проїхатися поруч з водою і не розрахував власні навички, стан берегової лінії та потужність автівки. Результат — автівка пірнула в воду і майже втопилася.

У патрульній поліції Києва ТСН.ua повідомили, що на лінію 102 кияни щодо цього інциденту не зверталися.

Реклама

«Немає на 102 такого виклику», — запевнили у патрульній поліції Києва.

Ймовірно, що власник намагається врятувати автомобіль самотужки.

