У Києві водій втопив джип у Дніпрі: що відомо (відео)
Автомобіль майже наполовину пішов під воду поруч з берегом річки.
В Києві у суботу, 25 квітня, водій джипа фактично втопив свій автомобіль у Дніпрі. У Мережі публікують кадри, на яких видно джип, наполовину занурений у воду поруч з берегом Дніпра.
Повідомляють, що такий випадок трапився на Оболоні. Ймовірно, що автовласник намагався проїхатися поруч з водою і не розрахував власні навички, стан берегової лінії та потужність автівки. Результат — автівка пірнула в воду і майже втопилася.
У патрульній поліції Києва ТСН.ua повідомили, що на лінію 102 кияни щодо цього інциденту не зверталися.
«Немає на 102 такого виклику», — запевнили у патрульній поліції Києва.
Ймовірно, що власник намагається врятувати автомобіль самотужки.
