У Києві виставили квартиру без ремонту за $9 мільйонів: що в ній особливого

У самому центрі Києва виставили на продаж пентхаус без ремонту за 9 мільйонів доларів — це понад 375 мільйонів гривень. Незважаючи на відсутність оздоблення, квартиру називають “найкращою в Україні" та навіть внесли до Книги рекордів України за найбільший кут огляду з тераси.

Відповідне оголошення розміщено на порталі оголошень про продаж житла.

Житло розташоване у закритому елітному житловому комплексі в урядовому кварталі — на Липках, поруч із Хрещатиком та Офісом Президента. Будинок уже заселений, а сам пентхаус займає цілий поверх і має площу 544 кв. м, з яких лише кухня — 45 кв. м.

Попри статус “ремонт після будівельників”, пентхаус має низку переваг:

понад 5 кімнат і санвузол у кожній спальні;

гостьовий санвузол і окремий вхід для персоналу;

скляний купол на стелі, який відкриває панорамний краєвид;

сучасні системи вентиляції, очищення повітря та води, шумоізоляцію й індивідуальні лічильники;

власну котельню, цілодобову охорону та доступ до інфраструктури комплексу.

У ЖК також передбачено підземний паркінг (2–3 місця на квартиру), фітнес- і СПА-центри, кінотеатр і два дизайнерські лобі, оформлені відомою інтер’єрною дизайнеркою.

