У Києві виставили квартиру без ремонту за $9 мільйонів: що в ній особливого

У столиці виставили на продаж пентхаус на Липках за 9 мільйонів доларів. Квартира без ремонту, але з рекордним панорамним видом, куполом та санвузлами у кожній кімнаті.

У центрі Києва продають пентхаус без ремонту

У центрі Києва продають пентхаус без ремонту / © Скріншот

У самому центрі Києва виставили на продаж пентхаус без ремонту за 9 мільйонів доларів — це понад 375 мільйонів гривень. Незважаючи на відсутність оздоблення, квартиру називають “найкращою в Україні" та навіть внесли до Книги рекордів України за найбільший кут огляду з тераси.

Відповідне оголошення розміщено на порталі оголошень про продаж житла.

Вид з балкону / © Скріншот

Вид з балкону / © Скріншот

Житло розташоване у закритому елітному житловому комплексі в урядовому кварталі — на Липках, поруч із Хрещатиком та Офісом Президента. Будинок уже заселений, а сам пентхаус займає цілий поверх і має площу 544 кв. м, з яких лише кухня — 45 кв. м.

Попри статус “ремонт після будівельників”, пентхаус має низку переваг:

  • понад 5 кімнат і санвузол у кожній спальні;

  • гостьовий санвузол і окремий вхід для персоналу;

  • скляний купол на стелі, який відкриває панорамний краєвид;

  • сучасні системи вентиляції, очищення повітря та води, шумоізоляцію й індивідуальні лічильники;

  • власну котельню, цілодобову охорону та доступ до інфраструктури комплексу.

У ЖК також передбачено підземний паркінг (2–3 місця на квартиру), фітнес- і СПА-центри, кінотеатр і два дизайнерські лобі, оформлені відомою інтер’єрною дизайнеркою.

Раніше ми писали, що у покупців змінились пріоритет щодо покупки житла у Києві, наразі вони готові платити більше за житло високого класу, ігноруючи економ-сегмент.

