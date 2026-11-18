Почали будувати понтонні переправи через Дніпро / © Мінінфраструктури

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У Києві почали будувати понтонні переправи через Дніпро, які мають забезпечити мінімальний транзит транспорту та проїзд ключових автомобілів у випадку критичного пошкодження чи руйнування мостів. Завершити ці роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

Про це заявив очільник Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Максим Бахматов у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

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Щодо наявності резервного плану сполучення між берегами Києва на випадок, якщо мости перестануть функціонувати, він зазначив, що глобальних рішень на кшталт тунелів наразі немає. Проте місто вже перейшло до практичного облаштування понтонів.

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"Якщо говорити про концептуальні історії - тунелі й так далі - ніхто не знає, що робити. Єдине, що робиться зараз - реально будуються переправи. Почали будувати переправи. Протягом 2-3 місяців їх закінчать. Є шанс, що їх закінчать", - розповів Бахматов.

За його словами, мовиться саме про понтонні переправи, розраховані на мінімальний транспортний транзит і проїзд спецтранспорту та ключових автомобілів.

Чим можна замінити мости

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад та територій України реалізує масштабний проєкт із зведення 21 альтернативної мостової переправи у відповідь на ворожі обстріли логістичної інфраструктури. За попередніми розрахунками, перші альтернативні мости мають запрацювати вже на початку 2027 року. Роботи в Києві вже розпочалися.

Водночас у Києві розглядають масштабний інфраструктурний проєкт — будівництво підводного тунелю через Дніпро, який має розвантажити столичні мости. Вартість найпростішого варіанта переправи без гілки метро оцінюють у 400–500 млн доларів.

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Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш») зазначив, що поромні та понтонні переправи у Києві можуть бути лише аварійним рішенням для перевезення дуже важливих вантажів. Проте вони вразливі до ударів дронів і ракет. Водночас альтернативою міг би стати тунель під Дніпром.

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