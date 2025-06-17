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ТСН у соціальних мережах

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У Києві з вікна 15 поверху випала і загинула дитина: що відомо

У Києві в Дніпровському районі дитина випала з 15 поверху. Наразі поліція встановлює причину падіння.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У Києві з вікна 15 поверху випала і загинула дитина: що відомо

Дитина випала з 15 поверху / © Freepik

У Києві сталася трагедія. З вікна 15 поверху випала дитина — малолітній хлопчик. Подія трапилася в багатоповерхівці на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі столиці.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел у правоохоронних органах, хлопчик, якому було лише десять років, випав з вікна 15 поверху. Дитина загинула від отриманих травм після падіння з висоти.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Відомо, що батьків хлопчика вдома не було. Начебто у квартирі, окрім нього, була його сестра.

Співрозмовник додає, що падіння не пов’язане з випаданням москітної сітки на вікні, що доволі часто стається влітку, та й дитина вже достатньо доросла, щоб на неї опиратися, хоча очевидці трагедії кажуть, що бачили москітну сітку. Що сталося насправді, встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше дев’ятирічна дівчинка дивом вижила після падіння з 25-го поверху будинку.

А на Рівненщині 5-річний хлопчик випав з вікна і загинув. Дитина випала з вікна через москітну сітку.

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