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У Києві з вікна 15 поверху випала і загинула дитина: що відомо
У Києві в Дніпровському районі дитина випала з 15 поверху. Наразі поліція встановлює причину падіння.
У Києві сталася трагедія. З вікна 15 поверху випала дитина — малолітній хлопчик. Подія трапилася в багатоповерхівці на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі столиці.
Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел у правоохоронних органах, хлопчик, якому було лише десять років, випав з вікна 15 поверху. Дитина загинула від отриманих травм після падіння з висоти.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Відомо, що батьків хлопчика вдома не було. Начебто у квартирі, окрім нього, була його сестра.
Співрозмовник додає, що падіння не пов’язане з випаданням москітної сітки на вікні, що доволі часто стається влітку, та й дитина вже достатньо доросла, щоб на неї опиратися, хоча очевидці трагедії кажуть, що бачили москітну сітку. Що сталося насправді, встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше дев’ятирічна дівчинка дивом вижила після падіння з 25-го поверху будинку.
А на Рівненщині 5-річний хлопчик випав з вікна і загинув. Дитина випала з вікна через москітну сітку.