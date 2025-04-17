У Києві затримано російського шпигуна: він працював на відомій українській радіостанції

СБУ затримала російського шпигуна, який готував теракти у Києві. / © Служба безпеки України

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Служба безпеки України викрила у столиці ще одного агента ФСБ, який готував серію терактів у центральній частині Києва. Затриманий — 47-річний громадянин Росії, який працював звукорежисером на відомій українській радіостанції. У той же час він виконував завдання російської спецслужби.

За інформацією СБУ, шпигун збирав дані про розміщення автомобілів біля будівель, пов’язаних із Силами оборони. Він приховано фотографував позашляховики, які вважав транспортом військових, удаючи, що говорить телефоном. Зібрану інформацію передавав куратору з ФСБ через зашифровані канали зв’язку.

Переписка з куратором ФСБ. / © Служба безпеки України

У подальшому російські спецслужби планували закладати вибухівку у ці автівки та активовувати її дистанційно.

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Кіберфахівці СБУ вчасно знешкодили загрозу та затримали шпигуна під час розвідки біля одного з оборонних відомств. При ньому було виявлено телефон з доказами зв’язку з ФСБ та фотофіксацією потенційних цілей.

Розслідування встановило, що агент проживав у Києві понад 10 років і працював у медіасфері, зокрема в структурах, пов’язаних із забороненими проросійськими партіями. Наприкінці 2024 року його завербував співробітник ФСБ, чию особу вже ідентифікували українські спецслужби.

Документи громадянина РФ. / © Служба безпеки України

Шпигуну повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розглядається також додаткова кваліфікація його дій.

Спецоперацію проведено під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, киян попередили про можливий обстріл з боку РФ на Великдень. А керівників релігійних громад закликають вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.