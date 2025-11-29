У Києві завершили рятувальні роботи: скільки всього жертв та постраждалих від удару РФ

Внаслідок атаки на Київ загинуло двоє людей, десятки поранених / © Управління ДСНС Києва

Ввечері суботи, 29 листопада у столиці завершилася масштабна пошуково-рятувальна операція на місцях влучання російських ракет після російської атаки. Київські рятувальники повністю розібрали пошкоджені будівельні конструкції та ліквідували наслідки масованого удару. На жаль, ця атака забрала життя людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в офіційному Telegram-каналі.

Жертви та постраждалі

За остаточними даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей. Кількість травмованих виявилася значною — 38 осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є одна дитина.

Окрім фізичних травм, люди зазнали сильного стресу. Психологи ДСНС працювали на місцях подій і надали необхідну психологічну допомогу 50 громадянам, які опинилися в епіцентрі удару або втратили близьких.

Масштаб рятувальної операції

До ліквідації наслідків атаки були залучені значні сили. Загалом на місцях працювали 360 рятувальників.

Також було задіяно 74 одиниці спеціальної техніки, що дозволило оперативно розбирати завали та ліквідовувати пожежі. Наразі всі роботи з розбору пошкоджених конструкцій завершено.

Нагадаємо, вночі 29 листопада армія РФ масовано атакувала Київ. Частина споживачів у місті тимчасово залишаються без теплопостачання.