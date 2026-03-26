У Києві з’явився перший світлофор із загадковим червоним колом: що означає сигнал

В Києві з’явився новий світлофор

На дорогах столиці почали з’являтися світлофори незвичного формату. Водіїв, які проїжджають Михайлівською площею в напрямку вулиці Михайлівської, вже зустрічає перший такий пристрій із додатковим світловим контуром у вигляді червоного кола. Ця інновація покликана зменшити кількість аварійних ситуацій.

Про це повідомив Офіційний портал Києва.

Як працює нова додаткова секція

Додаткова секція світлофора, яка традиційно регулює рух праворуч, отримала важливе оновлення. Відтепер, коли маневр дозволений, світиться звична зелена стрілка, а от коли поворот заборонено — спалахує яскраве червоне коло.

Раніше, коли додаткова секція просто гасла, водії через втому, неуважність або складні погодні умови могли помилитися і не помітити заборони. Новий червоний контур чітко інформує про неможливість виконання повороту, що значно полегшує орієнтування на дорозі вночі чи під час сильного дощу.

Поступовий перехід на нові стандарти

Таке нововведення не є чиєюсь забаганкою, а стало частиною переходу України на оновлені стандарти безпеки дорожнього руху. Модернізація відбувається відповідно до ДСТУ 4092:2024 і має на меті мінімізувати кількість дорожньо-транспортних пригод на найскладніших ділянках.

«Світлофори з червоним колом з’являтимуться на вулицях Києва поступово, замінюючи старі, у яких виходить термін експлуатації», — йдеться у повідомленні.

Тож водіям радять бути уважними і звикати до нових візуальних підказок на дорогах.

