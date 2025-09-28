У Києві жінка померла від стресу під час російської атаки — КМВА

Київ, 28 вересня / © Associated Press

Реклама

У столиці під час останньої з російської атаки сталася трагічна подія: жінка не витримала сильного стресу та померла в укритті.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Ткаченко.

За його словами, цього дня Київ зазнав значних втрат: російські обстріли забрали життя чотирьох людей, ще 13 — отримали поранення. Серед загиблих — 12-річна школярка Олександра із Солом’янського району та пацієнти Інституту кардіології.

Реклама

“Разом ми все відновимо і відбудуємо. Але найбільша і безповоротна втрата — це наші люди. Окрім тих, кого вбила російська зброя, одна жінка померла від стресу в укритті”, — наголосив Ткаченко.

Він висловив щирі співчуття родинам усіх загиблих унаслідок російських атак.

Як ми писали, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.