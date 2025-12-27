- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві знову оголошено повітряну тривогу: що відомо
Вдень 27 грудня у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Попередня тривала майже 10 годин - від 01:27 до 11:21.
Про це повідомила місцева влада.
“У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново перейти до укриття цивільного захисту”, - наголошують у КМДА.
Повітряні сили попереджають про декілька груп БпЛА з півночі у напрямку Києва.
Сирени лунають у кількох регіонах. Наразі дрони фіксують у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.