У Києві знову оголошено повітряну тривогу: що відомо

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
© Associated Press

Вдень 27 грудня у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Попередня тривала майже 10 годин - від 01:27 до 11:21.

Про це повідомила місцева влада.

“У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново перейти до укриття цивільного захисту”, - наголошують у КМДА.

Повітряні сили попереджають про декілька груп БпЛА з півночі у напрямку Києва.

Сирени лунають у кількох регіонах. Наразі дрони фіксують у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

Мапа тривог станом на 12:25 суботи, 27 грудня.

