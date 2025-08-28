У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки: що відомо

Наслідки російської атаки на Київ / © Associated Press

Сьогодні Київ пережив трагічну атаку. Наразі внаслідок російського удару у столиці України загинуло вже 19 людей.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Тимченко.

У Дарницькому районі, де стався удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. За інформацією рятувальних служб, під завалами ще можуть перебувати до 10 осіб. Роботи з розбору руїн не припиняються ні на хвилину, щоб якнайшвидше знайти і врятувати тих, хто вижив. На місці працюють ДСНС, медики та інші екстрені служби.

Як зазначив мер міста Віталій Кличко, серед загиблих — четверо дітей.

«Постраждали 63 мешканці міста, зокрема 11 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей», — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Києву безпілотниками й ракетами. Внаслідок масованої атаки у столиці горіли житлові будинки та об’єкти інфраструктури в різних районах. Зокрема, сталися удари ракетами по п’ятиповерхівці в Дарницькому районі. Повністю знищений третій під’їзд цього будинку.

Відомо, що під час нічної атаки росіяни завдали удару по будівлі Європейського Союзу в Києві. Внаслідок обстрілу пошкоджена місія ЄС в Україні. Це пряме порушення Віденської конвенції, оскільки атака була спрямована проти дипломатів.

Окрім цього, постраждала обласна клінічна лікарня, розташована у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього.

Володимир Зеленський заявив, що Росія досі користується тим, «що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна».

Також під час нічного бомбардування 27–28 серпня Росія застосувала проти України 574 ударні дрони та 31 ракету різного типу. Ця атака стала другою за масштабом від початку повномасштабної війни.