У Києві зупинилася "червона" гілка метро: у столиці серйозні проблеми з напругою

Метро Києва / © Associated Press

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У Києві тимчасово призупинили рух поїздів на «червоній» лінії метрополітену. Причиною стали значні коливання напруги в електромережі.

Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

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За інформацією підприємства, через проблеми з електроживленням рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії тимчасово зупинено.

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Водночас «синя» та «зелена» лінії столичного метро працюють у звичайному режимі.

Коли саме відновлять рух поїздів на «червоній» гілці, наразі не повідомляється.

Транспортний колапс у Києві: затори та обмеження руху

Нагадаємо, вранці 5 листопада Київ знову скували масштабні затори. Найскладніша ситуація виникла біля Південного мосту, де після російських атак діють обмеження руху. Через це автомобілісти змушені користуватися іншими переправами, що збільшує навантаження на дороги столиці.

Додатково ситуацію ускладнюють відключення електроенергії, через які подекуди не працюють світлофори. Також змінили маршрути автобусів №22АТД, №22ТЛ та №91Д — тепер вони курсують через Дарницький міст.

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За даними Google Maps на ранок 5 листопада, найбільші затримки фіксували на Харківському шосе — до 27 хвилин, Дніпровській набережній — до 23 хвилин та Дарницькому мосту — до 13 хвилин. На тлі транспортних проблем також зросли ціни на таксі між берегами Дніпра.

У КМДА розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Нагадаємо, у Києві вдалося стабілізувати електропостачання після масованих російських атак. Водночас, за словами в. о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, столиця залежить від загального стану енергосистеми України, тому перебої все ще можливі.

Посадовець також повідомив, що підключення опалення триває за планом, без критичних відхилень.

Водночас після обстрілів у місті виникали значні проблеми з водопостачанням. Наразі влада працює над резервним живленням, однак генератори не здатні повністю забезпечити роботу столичного водопроводу через його високу потужність.

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