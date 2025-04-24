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ТСН у соціальних мережах

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У пам'ять про жертв: Київ оголосив 25 квітня Днем жалоби

Станом на зараз у лікарнях Києва перебуває 31 людина.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Києві оголошено День жалоби

У Києві оголошено День жалоби. / © УНІАН

25 квітня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю”, – написав мер.

Це рішення прийнято в пам'ять про жертв масованої атаки російських військ на Київ.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.

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