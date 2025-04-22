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У передмісті Києва можуть лунати вибухи - у чому причина
У Вишгородському районі Київської області сапери працюватимуть над знешкодженням вибухонебезпечних предметів
У Вишгородському районі Київської області сапери розпочали операцію з ліквідації вибухонебезпечних предметів, аби забезпечити безпеку місцевих жителів.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
«Увага!! У Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів. На території району сьогодні, 22 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», — йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали жителів Київської області зберігати спокій, бути обачними та довіряти тільки офіційній інформації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 квітня ворог масовано обстріляв Запоріжжя, Харків, та Херсон. В наслідок обстрілу Запоріжжя було поранено 23 особи, серед них — 4 дітей.