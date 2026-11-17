Метро / © Фото з відкритих джерел

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У Києві відновили рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Водночас зелена лінія метро поки працює двома окремими ділянками.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Київського метрополітену.

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Наразі поїзди курсують за такими маршрутами:

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Правий берег: «Сирець» — «Видубичі». Інтервал руху становить 8 хвилин.

Лівий берег: «Осокорки» — «Червоний хутір». Інтервал руху — 10 хвилин.

Наскрізний рух поїздів зеленою лінією між двома берегами поки не відновлено.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють як укриття.

Як зараз працює громадський транспорт у Києві

У Києві також відновили рух трамваїв і тролейбусів за постійними маршрутами. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, автобуси, які тимчасово дублювали електротранспорт, більше не курсують.

Водночас через наслідки обстрілів на лінії вийшли не всі тролейбуси. Наразі працюють 39 тролейбусних маршрутів, ще п'ять залишаються недоступними. Також пасажирів обслуговують 17 трамвайних і 102 автобусні маршрути.

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Крім того, продовжують працювати тимчасові автобусні маршрути між правим і лівим берегами столиці, які допомагають перевозити пасажирів та розвантажувати метро.

У «Київпастрансі» зазначили, що за потреби коригуватимуть маршрути відповідно до ситуації та пасажиропотоку.

Які мости працюють у Києві після атаки РФ

Нагадаємо, раніше після нічної російської атаки 17 листопада у Києві тимчасово перекрили Північний і Південний мости, а також призупинили рух поїздів на частині зеленої гілки метро.

Водночас інші мости столиці продовжують працювати, хоча на деяких діють обмеження. Зокрема, на мосту Патона запровадили реверсивний рух: від 06:00 до 16:00 — з лівого на правий берег, від 16:00 до опівночі — у зворотному напрямку.

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Міст Метро та Дарницький міст працюють без обмежень. На Подільському мостовому переході рух у бік правого берега призупиняють приблизно на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

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