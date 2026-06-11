У центрі Києва BMW після зіткнення з ВАЗ збив чоловіка на смерть: водія затримали, нові подробиці

У Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ і BMW / © www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

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У Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ і BMW. Після зіткнення BMW у некерованому стані збив 49-річного чоловіка, який перетинав дорогу велосипедним переїздом. Аварія сталася на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.

Деталі повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

За попередніми даними слідства, 35-річний водій ВАЗ під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю BMW. Після удару BMW виїхав у некерованому стані та наїхав на чоловіка.

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Потерпілий отримав тяжкі травми. Медики намагалися його врятувати, однак він помер у кареті швидкої допомоги.

У Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ і BMW. / © www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Слідчі столичного главку поліції затримали водія ВАЗ у порядку статті 208 КПК України. За даними поліції, чоловік був тверезий.

Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Смертельні ДТП в Києві — останні новини:

Це не перша резонансна смертельна ДТП у Києві останнім часом. Раніше на Чоколівському бульварі сталася аварія за участю таксі Bolt, у якій загинуло 4 людини, серед яких є дитина.

Після трагедії у соцмережах розгорнулася дискусія щодо того, як водіїв допускають до роботи в сервісах таксі та чи можуть компанії перевіряти їхню історію порушень або попередніх ДТП.

Компанія Bolt заявила, що назавжди заблокувала акаунт водія одразу після того, як їй стали відомі перші обставини аварії. У компанії також висловили співчуття родинам загиблих і повідомили, що співпрацюють із правоохоронцями.

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Після цієї ДТП у Bolt заявили про перегляд внутрішніх процедур реагування на інциденти. Також компанія запровадила безстрокове обмеження доступу до платформи для водіїв, щодо яких надійшло щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечний стиль керування.

У компанії зазначали, що такі звернення розглядають у пріоритетному порядку. Також сервіс працює над розширенням функцій застосунку, щоб посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

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