У центрі Києва 6 жовтня перекриють дороги: яка причина

6 жовтня в центрі Києва обмежать рух через охоронні заходи для іноземних делегацій.

Кирило Шостак
Київ / © Pixabay

6 жовтня 2025 року в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов’язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Конкретні вулиці, які будуть перекриті, та часові рамки обмежень не уточнюються, але заходи стосуватимуться центральних районів столиці.

Жителів та гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

