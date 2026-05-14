Удар по Києву: у КМВА розкрили, куди насправді цілила Росія

У КМВА заявили, що російська атака по Києву була спрямована на житлові масиви, а влучань по критичній інфраструктурі наразі не зафіксовано.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Удар по Київщині 14 травня / © ДСНС України

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ вже 40 постраждалих. У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що удар був спрямований по житлових районах, а не по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

За її словами, серед постраждалих переважно люди з осколковими пораненнями, різаними ранами та переломами. Також серед потерпілих є одномісячне немовля, яке отруїлося чадним газом.

Найскладнішою ситуація залишається у Дарницькому районі столиці. Там тривають пошуково-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого будинку. Під завалами ще можуть перебувати люди, однак їхню точну кількість наразі встановити неможливо.

Ліквідація наслідків атаки також триває у Дніпровському, Голосіївському та Оболонському районах Києва.

У Дарницькому та Дніпровському районах розгорнули гуманітарні штаби. Постраждалі можуть отримати там першу допомогу та подати заявки на компенсацію, зокрема за міськими програмами і через «єВідновлення».

Водночас на лівому березі столиці зафіксовані точкові перебої з водопостачанням. Комунальні служби вже працюють над локалізацією аварій.

У КМВА наголосили, що наразі немає підтверджень ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

«Наслідків стосовно влучання в якісь об’єкти критичної інфраструктури наразі не зафіксовано», — повідомила Катерина Поп.

За даними військової адміністрації, російський удар був спрямований по житловій забудові столиці.

Атака на Київ сьогодні — які наслідки

Нагадаємо, у ніч та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістикою та дронами, спричинивши масштабні руйнування у кількох районах.

У Дарницькому районі внаслідок влучання у багатоповерхівку обвалилися конструкції — з-під завалів рятують людей, тривають пошукові роботи.

У Дніпровському, Оболонському та Солом’янському районах через влучання та падіння уламків горять будинки, гаражі й авто, пошкоджено бізнес-центр та АЗС. На місцях працюють рятувальники ДСНС.

