Мітинги у столиці

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У центрі Києва тривають протести. Люди виступають проти скандального закону щодо НАБУ та САП. Станом на вечір 22 липня там зібралися сотні громадян.

Як передає кореспондент ТСН, пікетувальники вимагають від президента ветувати законопроєкт 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

У руках протестувальники тримають плакати з написами: «Нам всім п***а, якщо голос стихне! Ні закону 12414!», «Ми не мовчатимемо. Вето 12414», «Гроші не люблять тишу» тощо.

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У центрі Києва тривають протести

«Це важливо зараз не мовчати, бо у нас народ — це є влада. І ми не можемо віддати владу в руки тим людям, які не вміють на неї користуватись і роблять не для користі суспільства, а на шкоду, лише на шкоду. Ми боролися за всі ці цінності ще починаючи 14 року, коли був Янукович», — каже. один з протестувальників у Києві.

Він наголосив, що український народ вже довів, що може постояти за цінності демократичної держави.

«Тому мені дивно, що чинна влада в умовах війни, активної війни, коли ми втрачаємо щодня кілометри нашої держави, приймає настільки безглузді закони, думаючи, що народ сліпий, чи ми просто забулися, чи ми відволіклися на війну. Мені здається, що треба про це просто кричати», — додав протестувальник.

Нагадаємо, що 22 липня за законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП, проголосували 263 народні депутати. Якщо закон підпише президент, то у генпрокурора з’являться нові повноваження. Та таке рішення стало не до душі багатьом українцям. Зокрема, в Києві почали збиратись в центрі протестувальники.

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У Києві сотні людей протестують проти законопроєкту № 12414

«Тому що відбувається те, проти чого ми виступали весь цей час. Скільки взагалі можна, ребята, ну серйозно. Просто взяли і відмінили всі, передали, грубо кажучи, інституції, які займаються антикорупційною системою, органами. Ну далі ви самі зрозумієте», — обурюється протестувальник у Києві.

Один із сотень киян, які зібралися в центрі міста ввечері 22 липня, зазначив, що ухвалення такого законопроєкту неприпустимо.

У Києві сотні людей мітингують проти законопроєкту № 12414

«Я прийшов сюди протестувати проти проєкту за заборону НАБУ і САП, за ліквідацію їх передачі повноважень, бо я вважаю це неприпустимо. Наша держава має мати автономні незалежні антикорупційні органи, їх ліквідація є неприпустимою. Це все, за що ми боролись з 2014 року і по сьогодні», — сказав протестувальник Всеволод.

На запитання журналіста щодо подальших вимог і розвитку подій на тлі ухвалення скандального законопроєкту він відповів, що НАБУ і САП не можуть передавати повноваженню Офісу генпрокурора.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 липня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №12414. Він фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

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