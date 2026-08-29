Уламки російського дрона впали на Оболоні: палають квартири та автівки

На ОБолоні дон впав між житловими будинками / © Фото з відкритих джерел

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Ворожа атака на українську столицю ввечері суботи, 29 серпня, призвела до серйозних наслідків у спальному районі міста. Уламки російського ударного безпілотника впали безпосередньо на територію між житловими будинками на Оболоні, спричинивши загоряння квартин та автомобілів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки падіння дрона на Оболоні

Падіння ворожого БпЛА спричинило масштабне загоряння у великому 12-поверховому будинку. За попередніми даними, вогонь швидко охопив житлові приміщення з другого по п’ятий поверхи.

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Очевидці інциденту також повідомляють про критичну ситуацію у самому дворі багатоповерхівки. Вогонь перекинувся на припарковані автомобілі, які зараз палають біля будинку.

Робота рятувальників та поточна загроза

Одразу після отримання повідомлення про падіння безпілотника на місце події вирушили всі відповідні екстрені служби столиці. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики та поліцейські вже працюють у дворі, намагаючись оперативно ліквідувати наслідки ворожого удару.

Наразі спеціалісти докладають максимальних зусиль для евакуації людей із задимлених квартир та приборкання полум’я. Точної інформації щодо кількості постраждалих або масштабів матеріальних збитків міська влада наразі не надавала.

Місцева влада та військові наполегливо закликають киян залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги. Небезпека для столиці зберігається.

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Нагадаємо, після нічного обстрілу 29 серпня російські війська завдали повторного удару по Київській області, спричинивши масштабні пожежі на логістичних об’єктах. Рятувальники працюють на межі можливостей.

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